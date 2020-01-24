新冠肺炎｜今增80宗確診　54屬跳舞群組累計187宗　10本地感染源頭不明 (16:57)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，有確診者透露除曾到被疫情波及的21所跳舞場所外，亦曾到過上水大會堂、沙田大會堂等地方跳舞，其間戴口罩的時間會比較多；另亦有確診者表示曾到沙田隆亨社區中心唱歌。

部分與跳舞群組相關個案：

．個案5715：63歲男子，在灣仔星月居粵菜工作，該食肆將停業及進行大清洗，11月20日發病

．個案5730：51歲仁安醫院女職員，無病徵。張竹君稱，曾與患者共用休息室的職員或須檢疫

．個案5774：62歲女子，在路德會社會服務處新翠少年中心任託管老師，11月22日發病。她與學生在進行輔導時均有佩戴口罩，學生會進行檢測

10宗本地個案感染源頭不明：

．個案5704：47歲女子，居於大圍，在大圍美林商場海港燒鵝海鮮酒家當樓面，11月20日發病

．個案5718：74歲主婦，居於將軍澳，11月21日發病

．個案5720：38歲外傭，居港島區，11月21日發病

．個案5727：69歲主婦，居於大圍，11月18日發病

．個案5735：67歲男子，居於東涌，在機場任民航處外判工，11月21日發病

．個案5749：61歲女子，居於屯門良景邨，在屯門工作，無病徵

．個案5763：49歲主婦，居於石硤尾，11月22日發病

．個案5777：63歲保安員，居於筲箕灣，在長沙灣工作

．個案5779：29歲無業男子，居於北角，無病徵

．個案5765：61歲男子，居於上水

另外，一名15歲北角蘇浙公學學生初步確診，衛生防護中心將建議該學校停課14日及全校學生做檢測。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，基於疫情的發展，以及加強保護病人，故由明天（25日）開始，停止特別探訪安排。

新冠肺炎 相關報道：

安心出行｜擬指定餐廳設「安心出行」二維碼 林鄭月娥：可以自願去，可以自願不去【短片】

沙田新城市City'Super店員昨初步確診 店舖停業至另行通知

民航處總部外判工人確診

梁子超：政府收緊社交距離措施慢 籲學校停課公務員在家工