新冠肺炎｜今增80宗確診　54屬跳舞群組累計187宗　10本地感染源頭不明 (16:57)

截至今日（24日）凌晨零時，本港新增80宗新型冠狀病毒確診個案，39男41女，年齡由2個月至88歲，當中69宗為本地感染、10宗為源頭不明、5宗與其他本地個案相關，有54宗與跳舞群組相關，該群組累計個案187宗；其餘11宗為輸入個案。今日另有50宗初步陽性個案。
衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，有確診者透露除曾到被疫情波及的21所跳舞場所外，亦曾到過上水大會堂、沙田大會堂等地方跳舞，其間戴口罩的時間會比較多；另亦有確診者表示曾到沙田隆亨社區中心唱歌。
部分與跳舞群組相關個案：
．個案5715：63歲男子，在灣仔星月居粵菜工作，該食肆將停業及進行大清洗，11月20日發病
．個案5730：51歲仁安醫院女職員，無病徵。張竹君稱，曾與患者共用休息室的職員或須檢疫
．個案5774：62歲女子，在路德會社會服務處新翠少年中心任託管老師，11月22日發病。她與學生在進行輔導時均有佩戴口罩，學生會進行檢測
10宗本地個案感染源頭不明：
．個案5704：47歲女子，居於大圍，在大圍美林商場海港燒鵝海鮮酒家當樓面，11月20日發病
．個案5718：74歲主婦，居於將軍澳，11月21日發病
．個案5720：38歲外傭，居港島區，11月21日發病
．個案5727：69歲主婦，居於大圍，11月18日發病
．個案5735：67歲男子，居於東涌，在機場任民航處外判工，11月21日發病
．個案5749：61歲女子，居於屯門良景邨，在屯門工作，無病徵
．個案5763：49歲主婦，居於石硤尾，11月22日發病
．個案5777：63歲保安員，居於筲箕灣，在長沙灣工作
．個案5779：29歲無業男子，居於北角，無病徵
．個案5765：61歲男子，居於上水
另外，一名15歲北角蘇浙公學學生初步確診，衛生防護中心將建議該學校停課14日及全校學生做檢測。
醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，基於疫情的發展，以及加強保護病人，故由明天（25日）開始，停止特別探訪安排。
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