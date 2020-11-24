檢測中心續有市民排隊檢測　市民稱安排混亂 (16:00)

於尖沙嘴星河音樂室學唱歌約一個月的潘太，今午3時許到梁顯利油麻地社區中心排隊等候接受檢測。她稱音樂室學生主要為退休的人，教室的防疫措施完善，導師會以約1對10比例教班，全程師生均不會脫下口罩，且每班下課後均會徹底清潔班房，估計是有跳舞群組的染疫者到音樂室學唱歌，拖累音樂室「中招」。

潘太稱「學咗一個月又冇得玩，有啲唔開心」，事後沒有身體不適，為盡公民責任才接受檢疫，但網上預約一直不成功，遂專程來檢測中心排隊。

平日會到九龍灣星輝宴會廳跳舞的伍先生表示，星輝宴會廳於昨日才「上榜」，故今天才趕急到檢測中心排隊檢測。他稱繁忙時段有約30對舞者在星輝跳舞，形容「跳舞梗係有身體接觸」，又稱跳舞客人一直有戴口罩跳舞，亦有做好個人衛生，自己事後沒有身體不適，不擔心染疫。

居於沙田的李先生則於本月13日曾到新蒲崗新光宴會廳飲茶，惟昨日新光宴會廳「上榜」，為求安心才到檢測中心檢測。李批評政府安排混亂，早前已網上預約今午3時半接受檢測，但抵埗後仍然要與無預約者排同一條隊，質疑「咁預約嚟做乜？」