遭于文鳳追逾7000萬佣金　周星馳明出庭作供　胡法光子：曾建議周付「分手費」 (16:15)

胡亮明作供完畢後在庭外說，「我同兩邊都係好朋友」，又稱曾勸說周于兩人庭外和解，但不得要領，透露兩人現在「大纜都扯唔埋」，他本人感到非常惋惜。

胡亮明庭上供稱，2004年與周星馳投得「天比高」地皮，菱電以聯營方式營運項目，而胡亮明則為項目經理。胡亮明表示，項目發展後，周星馳獲優先權選擇了12號屋，但指出周星馳並非經常居於該屋，故認為他並非自住。

胡亮明又稱，12號屋落成後榮獲建築大獎，形容項目「名利雙收」，胡亮明直言「想喺朋友面前威下」，故曾邀請多人前住12號屋與周星馳派對及飯局，每次起碼14人。

至於周星馳及于文鳳兩人協議，胡亮明稱曾聽見周星馳說「于小姐幫過我嘅項目，賺咗錢嘅，我會分一成bonus畀佢」。胡亮明並稱，得悉兩人分手後曾向周星馳說，于文鳳將「最好嗰10年青春」給了周星馳，認為周星馳要付「分手費」。案件明續。

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