BBC表示,周庭自15歲起活躍於政治,是香港2014年雨傘運動關鍵人物;她今年8月因被指涉嫌勾結外國或者境外勢力觸犯《港區國安法》被捕,獲准保釋後,獲得大量支持,其支持者曾冠以她「花木蘭」稱號。

BBC引用她的言辭:「擁有女性領袖對女權毫無意義,我們需要的是制度改變和真正的民主」(Having a female leader does not mean anything for women's rights. We need a change in the system, and genuine democracy)。

(BBC)

周庭 相關報道:

6‧21圍警總 周庭黃之鋒林朗彥認罪 還押12月2日判刑

國安警搜壹傳媒 拘黎智英周庭10人 6人涉勾結外國 部分涉串謀欺詐(2020年8月11日)