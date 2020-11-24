周梓樂死因庭｜消防隊目：傷者手腳「撐下撐下」但沒意識　沒明顯創傷 (14:00)

黎偉傑表示，去年11月4日凌晨零時43分，消防局控制中心通報尚德停車場A自動報火警鐘響，他與4名消防員出車，至零時53分到達寶康路近廣明苑徒步到停車場。他說，當時被指派巡查停車樓2樓，他跟同僚黃康杰上斜坡到2樓高層時，一名深色上衣男子由3樓跑下來，大叫「有人跌咗落樓呀」，男子帶他們到傷者處。

黎偉傑憶述，在2樓車位矮牆後發現一名男傷者伏地，傷者身邊沒人，他問傷者「先生，你叫咩名，發生咩事」，傷者沒回應。他稱，傷者佩戴的口罩有呼吸造成的起伏，他面部及頭部附近的地下有靜止的血迹。他隨即以無線電與在停車場消防控制室的消防主管上報發現傷者，現場需要一輛救護車。他表示身上僅得手術手套，故請市民找義務急救員到場幫忙及借出物資。

黎偉傑其後為傷者反身檢查，沒發現頭部、頸椎、身體等有明顯傷口、骨折等創傷，盆骨穩定；傷者一直屈起及伸長手腳，令眼睛半張開但眼神迷茫。傷者心跳不穩，1分鐘約40至60下，血含氧量百分之九十多，是偏低水平。陪審團追問傷者郁動情況，黎偉傑表示傷者手腳「撐下撐下」，令身體一直移動到近石牆，消防員在他移動時保護其頭部及身體；他相信地下血迹由傷者口部流出。

黎偉傑憶述突然聽到嘈吵，一批防暴警員在行車路經過，黎偉傑抬頭表示「我哋救緊人」後便繼續處理傷者，沒留意警員有否說話及何時離開該處。

研訊下午續。

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