元朗鐵皮屋起火　鄰居多隻貓被困火場　暫尋獲兩貓 (14:27)

現場消息指出，起火鐵皮屋有數名經常拾荒的菲律賓人居住，平日屋內放滿電線等雜物，火場面積約50米乘50米，火勢一度波及附近貨倉、單層木屋及鐵皮屋，現場有多間鐵皮屋被嚴重焚毁，起火鐵皮屋屋頂下塌變形。消防正調查火警起因。地政總署派員到場協助村民登記資料，安排到屯門寶田邨暫住。

村民吳女士居於起火鐵皮屋旁邊另一間鐵皮屋，稱事發時正在屋內睡覺，其間同住的胞姊拍醒她，稱旁邊鐵皮屋發生火警，她回過神來時屋內已傳來大量濃煙，其屋內亦被波及。吳稱與胞姊共飼養10多隻貓及5隻狗，當中有4隻約3個月大幼貓及3隻5歲大成貓為吳女士所有，火警時吳女士欲抱起愛貓逃生，惟當時7隻貓均受驚瑟縮一角，由於火勢愈來愈大，她只好奪門逃生。

吳女士稱，屋內亦有兩隻勞力士手表、一批首飾及約6萬元現金等財物，因貪方便未有放入保險箱，事後僅拾回一隻手表，其餘財物均付諸一炬。惟她更疼心多隻愛貓生死未卜。

消防於吳女士的屋內救起一隻幼貓「來來」，並交回吳女士照顧，來來獲救後全身不斷抖震，手腳均被燒傷，雙眼亦變紅。吳女士稱其姊的5隻狗均自行逃出火場沒有大礙，惟其他愛貓仍生死未卜，一度哽咽落淚稱：「我唔係唔想救佢，我都好想救佢，我都好慘無晒啲貓貓！」

下午近2時，火警現場解封，吳女士返回單位內再尋獲一隻貓，但未有尋獲貓屍，相信愛貓於火警時受驚已逃走。

愛協回覆稱曾到場了解，當時有兩戶村民共6隻狗均沒有受傷，另一戶飼養了10隻貓的住戶暫尋獲一隻貓，飼主會自行照顧該貓，並待現場解封後再折返尋回其他貓，由於現時火勢已受控，飼主若需要協助，可與愛協聯絡。