社工涉阻食環清理連儂牆脫罪兼得訟費　官：控方靠不光彩證據檢控令司法蒙污 (12:40)

呂智恆（38歲）原被控於去年11月23日在粉嶺港鐵站的天橋上，阻礙食環署一級督察麥慶安執行公務。

陳官裁決指出，麥慶安作供時聲稱已交代身分及行動詳情，但片段顯示被告多次追問麥慶安的身分，麥慶安拒絕作答，一直走來走去迴避被告，認為其作供不可信。

陳官稱，麥慶安當時身穿便服，必須表明身分及出示委任證，但他沒有這樣做，顯然是故意隱瞞公職人員的身分，誤導被告他只是食環署的外判人員。陳官認為，這種誤解已成為被告的合理抗辯理由，加上案發時清理行動仍未開始，被告的行為不構成阻礙，裁定他罪名不成立。

陳官批評，麥慶安的行為嚴重不恰當，但控方卻依賴其證供，做法有違公義，直斥控方「依賴啲咁唔光彩嘅證據將被告定罪，是濫用司法程序，令司法蒙上污點」。辯方申請訟費，遭控方反對，但陳官認為控方是次起訴的決定不合理，最終批出訟費。

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