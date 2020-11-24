新冠肺炎｜林鄭月娥：將關閉除罩消閒娛樂室內場所 (10:23)

4人限聚令等社交距離措施將於周四（26日）屆滿，特首林鄭月娥今日（24日）出席行政會議前見記者時稱，面對惡化新型冠狀病毒疫情，須即時收緊社交距離措施。她透露將集中關閉室內場所，大多涉及不戴口罩、人群聚集、有身體接觸的消閒娛樂場所，食物及衛生局長陳肇始今日將會發布相關指令。
政府早前推出「安心出行」流動應用程式（App），林鄭月娥形容「反應都係理想，但係可以做得更好」。她說，食物及衛生局長陳肇始稍後發出關於指定處所的指令時，會增加必須設置二維碼（QR code）的要求，先鼓勵市民自願使用，若有需要則再要求進入指定處所的市民用「安心出行」掃描記錄。
本港第四波疫情惡化之際，「回港易」昨（23日）首天啟用，林鄭月娥被問及會否煞停計劃，她回應稱，內地與澳門控疫「非常非常之好」，「回港易」不會受影響。
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