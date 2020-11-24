英發表香港半年報告書　港府稱英方指摘毫無根據　外交部駐港公署批抹黑 (09:36)

英國政府昨（23日）向國會提交最新一期《香港半年報告書》，英國外相藍韜文（Dominic Raab）在報告書指出，《港區國安法》已在香港產生寒蟬效應，又稱英方剛開始初步探討，在什麽情況下不讓英國法官擔任香港終審法院的非常任法官。中國外交部駐港特派員公署昨回應，中方對英國政府發表該報告表示強烈憤慨和堅決反對。港府今（24日）表示，強烈反對英方在報告對香港特區近期事態發展作出以偏概全的攻擊及毫無根據的指摘。
中國外交部駐港特派員公署批評英方報告污衊抹黑中央政府對港政策，粗暴干預香港事務和中國內政，踐踏國際法原則和國際關係基本準則。
港府促請英國政府恪守並尊重國際慣例，避免干涉另一個國家的內部事務，指出英國政府是時候尊重守法的港人對維持繁榮穩定的意願，以及清楚理解香港會繼續憑藉其在「一國兩制」下的獨特地位和優勢，在中央政府全力支持下蓬勃發展。
藍韜文在報告書指出，《港區國安法》的實施和驅逐4名民選議員的決定令人擔憂，並對兩項事件的影響表示關注，指它們均違反了《中英聯合聲明》；全國人大常委會的決定違反中國承諾香港享有的「高度自治」，也違反《聯合聲明》第3段和附件一所保障言論自由的承諾。藍韜文重申，英國在《聯合聲明》和「一國兩制」框架下，完全致力擁護香港的高度自治、權利和自由，英方不會動搖這承諾。對於立法會選舉遭押後，藍韜文說「任何拖延至2021年9月後才舉行的選舉是完全不能接受的」。
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