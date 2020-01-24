強制檢測｜政府刊憲　本月曾赴7歌舞場所者11月26日前須強制檢測【附名單及檢測途徑】 (08:55)

本港新型冠狀病毒歌舞群組所涉歌舞場所昨（23日）增7間。政府今（24日）公布，已引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）下的強制檢測公告刊憲，要求於11月1日至11月23日曾赴7間指明歌舞場所（見圖2）的人，須於11月26日或之前接受新冠病毒核酸檢測，並須於11月29日或之前以電話（6275 6901）、傳真（2530 5872）或電郵（ct@csb.gov.hk），向政府報告檢測結果或提交檢測報告。
受檢測者可選擇以下途徑檢測：
1.於醫院管理局47間指定普通科門診診所索取深喉唾液測試樣本收集包，並交回指定樣本收集點
2.自行安排接受由衛生署認可私營化驗所提供的檢測
3.到4間社區檢測中心接受檢測
4.於7個流動採樣亭及樣本瓶派發點接受檢測，或索取並交回樣本瓶
5.於醫管局任何醫療設施（包括普通科門診診所或急症室），按照醫管局醫護人員指示接受檢測
食物及衛生局發言人表示，受檢測者如有病徵應立即求醫，按照醫護人員指示接受檢測，不應前往社區檢測中心；等候檢測結果期間應盡量留在家中不要外出，減低傳播風險。
任何相關者如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款2000元，並收到強制檢測令，要求該人於指明期間內接受檢測，不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第四級罰款2.5萬元及監禁6個月。任何人就強制檢測安排有疑問，可於上午9時至下午6時致電熱線6275 6901查詢。
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