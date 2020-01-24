跳舞群組5日成港最大感染群　速度超酒吧群組　涉多個傳統豪宅區【附部分確診者住所名單】 (21:54)

翻查資料，酒吧及樂隊群組首宗確診個案在今年3月18日公布，患者為曾到過蘭桂坊Insomnia酒吧的50歲女子（個案182），潛伏期常到蘭桂坊、蘇豪區消遣。及後Insomnia有職員及曾在該處表演的樂隊成員相繼感染，波及尖沙嘴All Night Long、灣仔Dusk Till Dawn以及Centre Stage酒吧，更衍生第四代傳播。最終政府宣布在4月3日下午6時起關閉酒吧，停業35日至5月8日才獲准重開。群組最後一宗個案（個案1008）的公布日期為4月13日，換言之酒吧及樂隊群組的疫情共歷時27日。

今次爆發的跳舞群組，首宗個案（個案5487）在上周四（19日）公布，患者在傳染期期間曾到灣仔Starlight Dance Club，其後與Starlight Dance Club有關的確診個案中，有部分跳舞導師及學員曾到過其他舞蹈場所。食物及衛生局首次引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），就強制檢測公告刊憲，要求11月1日起曾到過14間指明跳舞場所的人在11月24日前接受檢測，連同張竹君今日公布納入強制檢測令的7間場所，目前受波及的場所共21間，遍佈港九新界。

截至昨日（22日）公布的跳舞群組個案中，部分患者報稱居住的地點位於傳統豪宅區，包括：

半山區

．舊山頂道花園台

．干德道聯邦花園

．干德道敦皓

．干德道殷榮閣

．麥當勞道碧雲樓

．麥當勞道寶樺臺

．司徒拔道威利閣

跑馬地

．比華利山

．紀雲峰

．名仕花園

．蟠龍道11號

南區

．紅山花園

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