貿發局取消下月書展　順延至明年7月 (20:29)

早前香港貿易發展局（貿發局）宣布，將原定於2020年7月15日至21日舉行的香港書展及當中的香港運動消閒博覽，延至2020年12月16日至22日在灣仔會展舉行。貿發局與香港書展協辦機構的代表今日（23日）再作商討，鑑於近期疫情反彈，應避免舉行室內大型群體聚集活動，局方及各協辦機構一致同意，即使書展採取多項措施，於12月復辦仍會有很大風險，基於市民及展商的安全為首要考慮，將書展順延至明年7月舉行。