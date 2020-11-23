貿發局取消下月書展　順延至明年7月 (20:29)

早前香港貿易發展局（貿發局）宣布，將原定於2020年7月15日至21日舉行的香港書展及當中的香港運動消閒博覽，延至2020年12月16日至22日在灣仔會展舉行。貿發局與香港書展協辦機構的代表今日（23日）再作商討，鑑於近期疫情反彈，應避免舉行室內大型群體聚集活動，局方及各協辦機構一致同意，即使書展採取多項措施，於12月復辦仍會有很大風險，基於市民及展商的安全為首要考慮，將書展順延至明年7月舉行。
貿發局表示，政府將繼續透過防疫基金措施，為業界提供支持，參展商已繳交的攤位租金將獲全數退回；另早前承諾的攤位搭建費優惠將順延至明年7月的書展提供給有關的參展商。
貿發局說，今年大會在書展網站及流動應用程式增設一個全新的「網上書展」欄目，集合參展商旗下的網上銷售平台於「參展商名錄」頁面，讓書迷繼續選購不同參展商的書籍及產品。貿發局稱，網站亦增設了「文化線上行」專頁，可瀏覽一系列由合作伙伴提供的網上閱讀、博物館展覽及文化活動資源，包括過往10年的書展經典講座的錄影片段。
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