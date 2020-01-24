雷頌德秘書7年前涉挪公款付酒席旅行受審　涉款近250萬元 (20:40)

被告鄭嘉欣（36歲）否認6項偷竊及1項使用虛假文書副本罪。事主雷頌德今早出庭供稱，他現已半退休，案發時即2012至2013年間他是唱片監製及作曲人，2010年他透過自資經營錄音業務公司聘請被告為其私人秘書。被告除處理錄音室工作，亦會負責會計工作、預備支票及到銀行入帳等。

雷頌德稱，案發時因他工作繁忙，「令我瞓得好少」，加上之前聘請秘書都「做得好好，唔使我擔心，我戶口問題唔使我理」。他平日會預先簽發一些銀行存款單，方便秘書工作，但他強調該些存款單只可以由他私人戶口轉帳款項到其支票戶口，而他的私人及公司戶口支票簿亦會由被告保管，並鎖在被告的抽屜中。被告需填妥支票上資料，由他核對後，才會簽署有關支票。

雷頌德續說，直至2013年9月3日他發現被告呈交給他的銀行信用卡月結單副本上的結欠賬項為29.7萬元，與正本顯示的39.7萬元不同，數字更有塗改液改過的痕迹，他心中「有啲懷疑」，最終揭發被告私下將他個人及公司戶口款項，透過他事先簽發存款單及其支票，存入被告的私人戶口。至同月8日，雷頌德叫被告不用再上班。控方開案陳辭指出，被告於2013年12月20日被捕，警誡下保持緘默。聆訊明（24日）續審。

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