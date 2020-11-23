新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (23:45)

本港今日（23日）新增73宗新型冠狀病毒確診個案，當中63宗為本地感染。本文整理近7天（11月17至23日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:43報道：跳舞群組增50宗確診 累計132宗成港最大感染群組 港今增73人染疫
○九龍城區
土瓜灣街市
又一城
○深水埗區
中國船舶大廈 星月樓
長沙灣廣場 盈暉海鮮酒家
○油尖旺區
香港W酒店 星宴中餐廳
The One AFURI Ramen + Dumpling、牛気
國際商業信貸銀行大廈 百樂會懷舊歌舞
碧薈
荷李活商業中心
金雞廣場 金麗星
○黃大仙區
越秀廣場 新光宴會廳
○觀塘區
麗港城商場
容鳳書紀念中心
廣田商場 君悦海鮮酒家
啟業商場 喜雙逢酒家
牛頭角市政大廈
○沙田區
馬鞍山中心（商場）
沙田新光宴會廳
○荃灣區
千色匯I期 南記粉麵
恆安商場
○元朗區
形點Ｉ 北京樓
○葵青區
城門谷游泳池
○灣仔區
景隆街14號 敏華冰廳
世貿中心 名家韓國餐廳
灣仔街市
金利文廣場
禮頓山社區會堂
○南區
南景花園（商場）
香港仔市政大廈
○東區
香港東隅酒店
宏安道18號 Chop Chop食神叉燒
福利樓 寶湖餐廳
○中西區
上環街市及熟食中心
○西貢區
將軍澳廣場
賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場
○離島區
昇薈
資料來源：衛生防護中心（截至11月23日）
確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：
11月22日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽
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