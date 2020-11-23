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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (23:45)

本港今日（23日）新增73宗新型冠狀病毒確診個案，當中63宗為本地感染。本文整理近7天（11月17至23日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:43報道：跳舞群組增50宗確診 累計132宗成港最大感染群組 港今增73人染疫

○九龍城區

土瓜灣街市

又一城

○深水埗區

中國船舶大廈　星月樓

長沙灣廣場　盈暉海鮮酒家

○油尖旺區

香港W酒店　星宴中餐廳

The One　AFURI Ramen + Dumpling、牛気

國際商業信貸銀行大廈　百樂會懷舊歌舞

碧薈

荷李活商業中心

金雞廣場　金麗星

○黃大仙區

越秀廣場　新光宴會廳

○觀塘區

麗港城商場

容鳳書紀念中心

廣田商場　君悦海鮮酒家

啟業商場　喜雙逢酒家

牛頭角市政大廈

○沙田區  

馬鞍山中心（商場）

沙田新光宴會廳

○荃灣區

千色匯I期　南記粉麵

恆安商場

○元朗區

形點Ｉ　北京樓

○葵青區

城門谷游泳池

○灣仔區

景隆街14號　敏華冰廳

世貿中心　名家韓國餐廳

灣仔街市

金利文廣場

禮頓山社區會堂

○南區

南景花園（商場）

香港仔市政大廈

○東區

香港東隅酒店

宏安道18號　Chop Chop食神叉燒

福利樓　寶湖餐廳

○中西區

上環街市及熟食中心

○西貢區

將軍澳廣場

賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場

○離島區

昇薈

 

資料來源：衛生防護中心（截至11月23日）

確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽：

11月22日 近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

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