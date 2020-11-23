科大生毆內地生判監9個半月　官：不能姑息霸凌行為 (19:40)

學生陳凱文（21歲）被控於去年11月6日在香港科技大學賽馬會大堂，連同其他不知名者襲擊鄭燦迪，對鄭燦迪造成身體傷害。辯方求情說，被告因事主推跌一名女同學，一時衝動才動手，對事主有歉意，願賠償3000元。

鄭官稱，本案事主未有認出任何施襲者，但被告的外型與相關片段中的施襲者相同，加上在被告家中搜出的電話、鞋及手繩等亦是施襲者身上的物件，裁定被告是施襲者之一。

鄭官判刑時稱，被告在眾目睽睽、光天化日下襲擊手無寸鐵並與他互不相識的事主，法庭不能姑息此霸凌行為，以10個月為量刑起點，考慮被告年輕無案底，扣減半個月。

鄭官續指，被告的行為已改變他的人生，由原來身為社會棟樑的大學生淪為階下囚，勸誡被告要洗心革面，認清黑白是非。辯方最後申請保釋等候上訴，遭裁判官拒絕。

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