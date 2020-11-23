新冠肺炎｜亞博社區治療設施周三再啟用　接收年輕病情穩定或初步確診者 (18:25)

本港踏入第四波新型冠狀病毒疫情，醫院管理局今（23日）表示，鑑於疫情漸趨嚴重，為配合政府整體抗疫策略，醫管局將於周三（25日）重新啟用亞洲國際博覽館社區治療設施，接收病情較穩定、年紀較輕及有自理能力的病人，以減輕醫院隔離病牀的壓力，以及集中資源照顧病情較嚴重病人。
醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲在疫情記者會指出，按照現時疫情趨勢，估計短期內會有大量確診病人需入院接受治療，醫管局現階段將啟用1號及2號展館作為社區治療設施。她表示，亞博亦會接收初步確診病人等候測檢測結果，證實確診後會按病人情況，分流他們到不同醫院或留在社區治療設施接受治療。
庾慧玲說，醫管局會密切留意疫情發展，有需要時會使用亞博8號至11號展館。她指出，在接獲衛生防護中心通知後，醫管局重大事故控制中心會協調各醫院及社區治療設施，盡快安排病人接受治療。
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