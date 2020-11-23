新冠肺炎｜亞博社區治療設施周三再啟用　接收年輕病情穩定或初步確診者 (18:25)

醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲在疫情記者會指出，按照現時疫情趨勢，估計短期內會有大量確診病人需入院接受治療，醫管局現階段將啟用1號及2號展館作為社區治療設施。她表示，亞博亦會接收初步確診病人等候測檢測結果，證實確診後會按病人情況，分流他們到不同醫院或留在社區治療設施接受治療。

庾慧玲說，醫管局會密切留意疫情發展，有需要時會使用亞博8號至11號展館。她指出，在接獲衛生防護中心通知後，醫管局重大事故控制中心會協調各醫院及社區治療設施，盡快安排病人接受治療。

新冠肺炎 相關報道：

跳舞群組今增50確診 多7場所將納強制檢測【附名單】

跳舞群組增50宗確診 累計132宗成港最大感染群組 港今增73人染疫

水務署北港濾水廠女員工確診 不涉食水處理

房署一員工確診 上周五何文田總部上班

社區檢測中心現長龍 已預約市民被通知需等兩小時感不滿

許樹昌：本地確診者派5000元屬資源錯配 促跳舞場所納派對房間規管