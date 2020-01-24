酒保暴動罪、游泳教練縱火罪同判監3年　學生刑毁囚27個月　官：年紀輕不成減刑理由 (18:55)

3名男被告依次為報稱酒保譚百熙（22歲）、游泳教練陳舜堯（32歲）和學生王國斌（24歲）。法官練錦鴻判刑時表示，須以阻嚇性刑罰，向滋事者「迎頭棒喝」，防止事件再出現，否則社會須付上沉重代價。

練官稱，首被告當日與另外約20人用磚頭等雜物攻擊警方，亦有協助其他在場的人犯案，是公開地向執法者及社會秩序挑釁；即使被告年輕，案發時僅18歲，但其行為對社會的損害與其他成年人違法者無異，因此除認罪外，年紀等其他因素不成減刑理由，就首被告的一項暴動罪判即時監禁36個月。

至於次被告及第三被告，練官表示他們分別用火燒橫額、破壞路牌和行人路，成本價不高，但兩人破壞的不止是價值不高的死物，而是整個社會的互信及安寧；又稱兩人明顯為阻礙警方執法及製造混亂而犯案，認為不論兩人出發點如何高尚，用暴力將價值觀強加市民身上，對執法人員帶來困難，「行為與一般獨裁者無分別，用暴力震懾他人，他們口中的民主與他們反對對象的邏輯及手法一樣」，故就次被告的一項縱火罪判監36個月，另就第三被告的兩項刑事毁壞罪共判監27個月。

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