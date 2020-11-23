跳舞群組今增50確診　多7場所將納強制檢測【附名單】 (17:17)

本港今日（23日）新增73宗新型冠狀病毒確診個案，63宗本地個案當中，50宗與跳舞群組有關。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，跳舞群組牽涉多7間場所，食物及衛生局長將把有關場所加入至針對跳舞群組的強制檢測令，要求11月1日起曾到過該7間場所的人接受新冠病毒檢測。
7間場所包括：
美孚君好宴會廳
沙田新光宴會廳
香港仔勁爆娛樂製作公司
尖沙嘴世界舞蹈家演藝協會
尖沙嘴北京道星河音樂室
長沙灣通利大廈Victor Yan's Studio
九龍灣啟業道新輝宴會廳
連同早前的14間場所，目前有21間與跳舞群組有關的場所，曾到訪者要接受強制檢測。張竹君表示，食衛局長要就7個新增場所要另發公告，到過該7個場所的人，強制檢測限期可能與早前14個場所不同。
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