跳舞群組今增50確診　多7場所將納強制檢測【附名單】 (17:17)

7間場所包括：

美孚君好宴會廳

沙田新光宴會廳

香港仔勁爆娛樂製作公司

尖沙嘴世界舞蹈家演藝協會

尖沙嘴北京道星河音樂室

長沙灣通利大廈Victor Yan's Studio

九龍灣啟業道新輝宴會廳

連同早前的14間場所，目前有21間與跳舞群組有關的場所，曾到訪者要接受強制檢測。張竹君表示，食衛局長要就7個新增場所要另發公告，到過該7個場所的人，強制檢測限期可能與早前14個場所不同。

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