新冠肺炎｜社區檢測中心現長龍　已預約市民被通知需等兩小時感不滿 (15:30)

記者中午前到位於鰂魚涌社區會堂的檢測中心觀察，發現門外有數十名已預約市民正輪候檢測，人群未有保持1.5米社交距離，強制檢驗的跳舞群組亦未有與普通市民分開排隊。

現場所見，另有10多名未預約的市民輪候入內檢測，當中有人稱「趕住過關」，又有不少未預約市民欲即場排隊檢測，惟職員稱已截龍，不再接受即場排隊。

有職員一度稱已預約的市民仍需等候兩小時，有輪候者不滿預約制度未有恰當處理每節時段的檢測配額，稱自己是在上班的午飯時間前來檢測，「我預最多都係半小時至九個字（45分鐘），若要等兩小時的話我咪唔使返去上班？」。

不少市民得知需等兩小時後鼓譟，與現場職員理論，其後有職員稱「現在正處理」。就記者所見，輪候隊伍之後加快入內進行檢測，原稱需等兩小時亦縮短至一小時便完成。

油麻地梁顯利社區中心早上亦出現等候檢測人龍。有去過跳舞場所而需強制檢測的輪候者稱，排了近兩小時才能進入中心接受檢測。

中午1時許，油麻地梁顯利社區中心仍有約200人等候檢測，人龍排至籃球場外，分成跳舞群組及已預約檢測兩條隊，職員表示需要輪候約1至2小時，每次安排10人進入籃球場繼續輪候，現場秩序大致良好。有職員於門外向未能排隊輪候者派發樣本樽，讓他們回家自行採集樣本，並於明早8時到場提交。一名曾到過跳舞場所而須強制檢測的男子稱，他沒有病徵，今到場取檢測報告。

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