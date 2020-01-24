跳舞群組增50宗確診　累計132宗成港最大感染群組　港今增73人染疫 (16:43)

截至今日（23日）凌晨零時，本港新增73宗新型冠狀病毒確診個案，其中63宗屬本地感染，當中跳舞群組今增50宗個案，目前該群組累計有132宗確診，超越早前有103人確診的酒吧及樂隊群組，成為本港最大感染群組；另有5宗個案與早前其他確診個案相關，8宗本地個案感染源頭不明。其餘10宗是輸入個案。今日暫另有70多宗初步陽性個案。
部分跳舞群組個案：
．個案5642：47歲女子，沙田新光宴會廳工作人員，11月19日發病
．個案5666：34歲男子，11月初由內地抵港，一名同住者屬跳舞群組，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱病人有可能是在本地感染
．個案5672：64歲女子，在仁安醫院工作，11月20日發病。該醫院經測試後有另一同屬X光部門的員工初步確診，惟未知是否其密切接觸者，張竹君表示，病毒有可能經茶水間、更衣室等傳播。仁安醫院表示，涉事兩名後勤員工均無與病人有密切接觸，兩人在工作間有穿戴合適保護裝備及口罩，與其密切接觸的部門員工已停止回院工作
．個案5675：65歲女子，旺角金雞廣場金麗星工作人員，無病徵
．個案5680：60歲女子，在真光中學擔任課外活動導師，無病徵。張竹君稱暫未肯定涉及哪一間真光中學，曾參與活動的學生須檢測及暫時停課。
源頭不明個案：
．個案5631：35歲男子，居於旺角遠東大廈，無業，無病徵
．個案5637：61歲主婦，居於黃大仙，11月20日發病，潛伏期間曾與朋友共膳
．個案5645：63歲男子，居於馬鞍山，工作需到不同地盤，11月21日發病
．個案5658：64歲主婦，居於荃灣青龍頭，11月19日發病
．個案5663：69歲主婦，居於何文田，11月20日發病，平日會逛街市
．個案5664：83歲主婦，居於北角，無病徵
．個案5678：43歲男子，居於旺角，無業，無病徵。他的一名緊密接觸者為德望學校學生，該校需停課一至兩日等候該緊密接觸者的檢測結果
．個案5691：53歲女子，居於堅尼地城，在葵芳新都會廣場工作
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