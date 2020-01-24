法官周家明被攻擊｜大律師公會投訴《大公報》報道接近藐視法庭　去信鄭若驊籲跟進捍衛司法制度 (16:15)

相關報道：不展示警員編號 裁違人權法 官：免受害者投訴無門 員佐級會促管理層上訴（2020年11月20日）

《大公報》當日一篇標題為〈暴徒惡晒 警察冇人權-警員不展示編號 高院裁違人權法〉的報道，製圖中一名示威者在警察前手持汽油彈說：「我有法官撐我，快啲畀個編號我睇！」。大律師公會指出，報道傳達周官偏袒示威者，或支持犯罪活動的信息，報道中亦有人對法官作人身攻擊，質疑法官的動機和誠信。

大律師公會認為《大公報》報道已超出批評司法決定的可接受範圍，已接近構成藐視法庭，根據高法官高浩文早前指出，律政司有責任就針對法官及司法機構的不正確指控辯護，並重申公眾對法官作無根據的人身攻擊是不可接受，損害司法公正和法治。

大律師公會今亦發聲明表示，有傳媒及個別人物就判決對法官周家明作出抨擊，對此感到痛心，強烈譴責針對司法機構及司法人員所作出的非理性與克制的攻擊行為。

相關報道：高院延長對司法人員「起底」臨時禁制令 官：律政司為法官辯解傳統沒落（2020年11月13日）