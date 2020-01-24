周星馳遭前女友于文鳳追逾7000萬佣金　于文鳳：我唔係乞丐要乞佢啲錢 (15:15)

周星馳一方指出，兩人自2009年起已時常吵架，說過幾次分手，當周星馳看到于文鳳與創興銀行家族後人廖堯成一同外出的報道後，兩人的關係正式告終，惟于文鳳強調在報道前她已與周星馳果斷分手。周星馳一方又質疑，于文鳳為向新男友展示她和周星馳再無關係才興訟，她否認。

周星馳一方又稱，于文鳳在2011年翻新寓所，周星馳答應讓她和她母親搬入涉案的「天比高」12號屋暫住，但于文鳳擅自換鎖，當周星馳胞姐來到12號屋，有自稱三合會成員在門口，最終更報警。于文鳳表示他們可能是保安，但她不知道報警詳情。于文鳳又憶述，周星馳的母親曾獨自走入屋內，打碎物件，她形容這些經驗很不愉快。

于文鳳稱，事件進入法律程序後，周星馳不斷就佣金事宜改口，起初說「未賣點俾你？」，其後改口稱「若我們的關係仍然友好會給你」，然後又改說自己沒有法律責任。于文鳳強調，周星馳與她的協議具法律效力。

周星馳一方指出，周星馳是名人，他不想私人生活暴露於人前，直指于文鳳是想透過公開審訊向周星馳施壓令他還錢，于文鳳否認指控，重申她是取回自己應得，「我都唔想置身係呢個情況」。聆訊明（24日）續。

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