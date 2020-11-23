兩警病房虐六旬漢認公職失當　捏下體電筒照眼拔腳毛 (14:45)

首被告歐國偉（25歲）、次被告鄧文謙（24歲）及第三被告林易昇（30歲）均已辭任警員。首及次被告承認於2019年6月26日，在上水北區醫院7A房作為警員，在無合理辯解下作出不當行為，即襲擊被扣押的男子鍾志華。第三被告否認上述控罪，另否認他在同日同地襲擊鍾志華、因而對他造成身體傷害的交替控罪。

首及次被告的案情指出，房內的閉路電視拍攝到首及次被告於當日深夜2時許，在事主身處的紊亂病人休息室7A房內，多次襲擊事主，歷時約23分鐘，其間兩人除多次打事主臉及用事主上衣掩着其口鼻外，首被告亦兩次用電筒照事主眼睛約6秒、約10次徒手拔事主腳毛、用警棍塞入事主口中，及多次捏事主下體等。

至於次被告則用警棍戳及抽插其臀部及生殖器官約6秒；另再分別拳擊及多次手捏事主下體、拳打事主腹部，和扯去事主的短褲及內褲等。

另外，其中一名被告曾在事主耳邊說出事主妻子及兩兒子的姓名，並跟他說「我搞埋你老婆」，令事主受驚過度一度頭撞病牀架自殘。案件明續。

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