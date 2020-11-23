回港易計劃｜「回港易」今啟用關口混亂　市民批「綠碼」系統費時複雜 (14:58)

今早10時開始陸續有市民從深圳灣口岸入境香港，當中不乏帶同幼童回港的母親。黃太帶着準備考K1的兒子回港，她表示小孩在港出世，2月到內地過年，因明年讀幼稚園，故需要回港面試。這段日子一直未能回港，令她心急如焚，「好麻煩，點解唔早啲推出呢？」。她怒氣沖沖批評過關時的情況「好複雜，好亂」，稱很好多人沒有「綠碼」，被工作人員「點嚟點去」，她最後等了一小時才成功過關。她坦言也擔心香港疫情，但無法子下一定要回港，暫會一直留港。

另一市民黃先生說，香港關口有約千人在等候過關，關口網絡差，不少人現場未能處理「綠碼」，他提早9時開始在關口排隊，及至11時僅約一百人能順利入境。

在科大攻讀博士的鄭小姐10月因想念家人回內地，為趕學業進度需回港。她表示，「回港易」第一天實施稍為混亂，二維碼系統亦似出了問題，稱其二維碼應是綠色的，但因上傳不到檢測報告而變成粉色，現場找人協助重新弄，多花了時間，等了20分鐘。

另有市民為了到返港就職，今以「回港易」過關。30歲的卓小姐今年初回內地過年，原已獲一企業聘請做企業管理培訓員，因疫情未能回港，失去受聘機會，現重新找了另一份工，明年就職。她說已預約入住銅鑼灣的酒店14天，之後再找住處，因應香港的疫情會減少出門。

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