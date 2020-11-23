6．12搬鐵馬男子原囚14天　律政司上訴加刑獲批改囚7個月 (13:30)

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被告庾家駒（33歲）被控去年6月12日，在添華道政府總部外連同其他身分不詳的人參與非法集結。裁判官林子勤早前判被告入獄14天，認為案中沒證據顯示被告參與暴力行為，或煽動他人作出暴力，同時相信被告沒預謀下，受當時氣氛而搬動鐵馬至行車路線。

就原審裁判官接受被告因工作關係而身處案發地點，辯方確認被告當日完成工作後，因道路受阻而未能駕車離開，遂到金鐘現場了解情況。法官彭偉昌一度質疑「係人都知發生咩事，有咩好睇？」，又認為被告可經由天橋等途徑前往金鐘。

律政司一方另指出，示威群眾當日在龍和道和夏愨道搬動鐵馬，被告身處的龍和道的暴力程度較低，人數亦較少，夏愨道的情況則相反。律政司認為原審裁判官只聚焦被告在龍和道搬動鐵馬的情況出錯。彭官亦同意上述做法「錯到無可再錯」。

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