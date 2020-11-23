周梓樂死因庭｜市民主動接觸死因庭作供　稱感覺周梓樂曾嘗試起身 (12:40)

蒙偉傑在庭上形容傷者姿勢，「有少少趴低，（頭）向籃球場方向」，「有少少微屈膝，頭貼地」，「兩手沒有舉高，是放在腰間位，給我感覺他曾經想起身」，又認為「佢（傷者）腳（一度）微微想撐起」。他到場後沒有聽過傷者發出任何聲音。

蒙偉傑表示，約1時15至17分，20多個防暴警員經過，數名防暴警頭伸過行人路及停車場之間的矮牆，「態度有點兇狠」，指着蒙及其同行中年人呼喝「咩事？」，蒙回應：「救人先」。防暴警逗留幾十秒後離開傷者位置。

蒙偉傑由1時07分起拍下5張照片及2條影片，庭上播放他所拍的影片，其中一條在1時26分拍攝的短片，有聲音說發現地面有救護員，但另一把聲音說「救護員第二單嚟」，有人回應「可唔可以叫佢嚟搞咗呢單先啦」，然後群眾大叫「呢邊！」。他稱當時義務急救員要求消防員讓地面的救護員先處理該傷者，在場的人大叫引領救護員。最終救護員在1時29分持擔架牀到達傷者位置。

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