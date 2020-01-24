新冠肺炎｜許樹昌：本地確診者派5000元屬資源錯配　促跳舞場所納派對房間規管 (12:26)

港府將向本地確診新型冠狀病毒市民提供一次過5000元津貼，不設資產審查。政府抗疫專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今（23日）在港台節目表示，相信政府原意是希望盡快發放現金予有需要的人，但形容是「資源錯配」，指出經濟環境好、領固定月薪的人沒此需要。
許樹昌透露，專家早前與政府開會時，原則上建議向領取日薪、做散工或經濟環境差的人提供資助，因他們若確診入院會「手停口停」。許樹昌亦指出，不太多的士司機參與檢測，他們擔心確診入院後無生意，發放補助提供誘因令的士司機願意循環檢測，保護自己和乘客。
本港跳舞場所群組昨（22日）急增46人染疫，短短4日擴至80人確診，成為爆疫以來第二大群組。許樹昌表示，該些場所有樂隊表演和供應食物，認為政府應修訂條例，將跳舞場所納入並視作派對房間規管。
促防疫措施盡快加辣 免旅遊氣泡通關更遙遠
本港確診數字達至高雙位，許樹昌建議防疫措施要盡快「加辣」，包括學校停課、推行居家工作和停止室內大型活動，否則旅遊氣泡和通關只會更加遙遠。
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