黃之鋒周庭林朗彥去年包圍警總　認煽惑參與未經批准集結等還押至12月2日判刑 (13:16)

黃之鋒走入被告欄前，高呼「各位頂住加油，我知道外面更加辛苦，努力！」

辯方：警總外示威不涉暴力 官稱有潛在風險

辯方資深大律師駱應淦求情形容，黃之鋒和周庭是「難得的年輕人」，雖然兩人在法律上犯罪，政見不同者將他們視作「搞搞震」，但法庭不會作出政治上的裁決。

駱應淦又指出，黃之鋒當日曾勸群眾向救護車讓路，強調警總外的示威不涉及暴力。裁判官王詩麗隨即表示，示威現場有潛在的暴力風險，「隨時有暴力出現」。

官質疑林朗彥有案底仍犯案：法庭有無可能加刑？

至於林朗彥，辯方大律師譚俊傑承認他有4項案底，但本案控罪性質較輕。王官反問「他有4項案底仍去犯案，法庭有無可能在這個基礎下加刑？」王官聽畢求情，下令將3名被告還押候判。

黃之鋒今早上庭前表示，他與林朗彥及周庭面對即時還押或判刑，3人在《港區國安法》打壓及「白色恐怖」之下不會放棄，並呼籲港人在民主運動的低谷互相扶持。林朗彥稱香港警察的合法性「完全崩潰」，「包圍警總究竟是罪案，還是爭取民主的必要之舉，相信香港人心裏有答案」。周庭說自己可能面對人生第一次監禁，對未來感不安。

被告黃之鋒（現年24歲）、林朗彥（26歲）及周庭（23歲）各被控一項煽惑他人明知而參與未經批准集結罪。黃之鋒被加控一項組織未經批准集結罪；黃之鋒及周庭另被控一項明知而參與未經批准集結罪。3人承認控罪，針對黃之鋒的明知而參與未經批准集結罪，今獲控方不提證供起訴。

相關報道：

萬人圍警總 快閃堵政府3大樓 G20前夕冀國際施壓 民陣發起周三中環集會（2019年6月22日）