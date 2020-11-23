新冠肺炎｜荃灣西貢大埔今起設7流動採樣亭、派樽點供免費檢測 (09:45)

本港新型冠狀病毒第四波疫情急速惡化，政府今（23日）公布，鑑於荃灣、西貢及大埔區近日有多名居民確診，今日起安排檢測承辦商前往荃灣、西貢及大埔共7個地點，設立流動採樣亭及樣本瓶派發點，提供免費新冠病毒檢測。
兩間檢測承辦商分別是華大基因，以及香港分子病理檢驗中心有限公司。流動採樣亭可供市民即場登記，並採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本；樣本瓶派發點則派發或收回深喉唾液樣本瓶。
須接受強制檢測的市民於流動採樣亭或樣本瓶派發點接受檢測，將被視作等同於社區檢測中心接受檢測。檢測呈陰性者將收到電話短訊通知，確診個案則交由衛生署衛生防護中心跟進。
7個流動採樣亭或樣本瓶派發點：
○荃灣區
．荃景圍體育館外平台空間
．沙嘴道遊樂場
○西貢區
．西貢親民街8號西貢賽馬會大會堂停車場
．將軍澳寶康路105-107號香港單車館公園露天劇場
．將軍澳運隆路10號寶康公園硬地足球場
○大埔區
．大埔鄉事會街2號大埔社區中心籃球場
．大埔太和邨太和鄰里社區中心對出空地
各檢測中心流動採樣亭及樣本瓶派發點服務時間，可參閱圖二。
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