新冠肺炎｜荃灣西貢大埔今起設7流動採樣亭、派樽點供免費檢測 (09:45)

兩間檢測承辦商分別是華大基因，以及香港分子病理檢驗中心有限公司。流動採樣亭可供市民即場登記，並採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本；樣本瓶派發點則派發或收回深喉唾液樣本瓶。

須接受強制檢測的市民於流動採樣亭或樣本瓶派發點接受檢測，將被視作等同於社區檢測中心接受檢測。檢測呈陰性者將收到電話短訊通知，確診個案則交由衛生署衛生防護中心跟進。

7個流動採樣亭或樣本瓶派發點：

○荃灣區

．荃景圍體育館外平台空間

．沙嘴道遊樂場

○西貢區

．西貢親民街8號西貢賽馬會大會堂停車場

．將軍澳寶康路105-107號香港單車館公園露天劇場

．將軍澳運隆路10號寶康公園硬地足球場

○大埔區

．大埔鄉事會街2號大埔社區中心籃球場

．大埔太和邨太和鄰里社區中心對出空地

各檢測中心流動採樣亭及樣本瓶派發點服務時間，可參閱圖二。

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