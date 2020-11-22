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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (23:30)

本港今日（22日）新增68宗新型冠狀病毒確診個案，當中61宗為本地感染。本文整理近7天（11月16至22日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:51報道：跳舞群組多46人染疫　本港增68宗確診11宗源頭不明　逾50宗初步陽性

○九龍城區

何文田廣場

○深水埗區

盈暉薈　君好宴會廳

○油尖旺區

莊士倫敦廣場

始創中心　海港酒家

香港W酒店　星宴中餐廳

The One　牛気、AFURI Ramen + Dumpling

國際商業信貸銀行大廈　百樂會懷舊歌舞

金雞廣場

碧薈

○黃大仙區

越秀廣場　新光宴會廳

○觀塘區

麗港城商場

○沙田區  

馬鞍山中心（商場）

○荃灣區

千色匯I期　南記粉麵

○元朗區

形點Ｉ　北京樓

○葵青區

葵青劇院 翠園

城門谷游泳池

○灣仔區 

景隆街14號　敏華冰廳

世貿中心　名家韓國餐廳

金利文廣場

灣仔街市

○南區

香港仔市政大廈

南景花園（商場）

○東區

香港東隅酒店

福利樓 寶湖餐廳

○西貢區

將軍澳廣場

 

資料來源：衛生防護中心（截至11月22日）

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