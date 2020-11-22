新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (23:30)

本港今日（22日）新增68宗新型冠狀病毒確診個案，當中61宗為本地感染。本文整理近7天（11月16至22日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:51報道：跳舞群組多46人染疫 本港增68宗確診11宗源頭不明 逾50宗初步陽性
○九龍城區
何文田廣場
○深水埗區
盈暉薈 君好宴會廳
○油尖旺區
莊士倫敦廣場
始創中心 海港酒家
香港W酒店 星宴中餐廳
The One 牛気、AFURI Ramen + Dumpling
國際商業信貸銀行大廈 百樂會懷舊歌舞
金雞廣場
碧薈
○黃大仙區
越秀廣場 新光宴會廳
○觀塘區
麗港城商場
○沙田區
馬鞍山中心（商場）
○荃灣區
千色匯I期 南記粉麵
○元朗區
形點Ｉ 北京樓
○葵青區
葵青劇院 翠園
城門谷游泳池
○灣仔區
景隆街14號 敏華冰廳
世貿中心 名家韓國餐廳
金利文廣場
灣仔街市
○南區
香港仔市政大廈
南景花園（商場）
○東區
香港東隅酒店
福利樓 寶湖餐廳
○西貢區
將軍澳廣場
資料來源：衛生防護中心（截至11月22日）
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