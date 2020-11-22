強制檢測｜4種檢測方法一覽【附相關連結】 (20:34)

以下是4種檢測方法：

1. 社區檢測中心

在11月24日或之前，到4間社區檢測中心接受檢測服務，相關檢測費用可獲豁免。衛生防護中心傳染病處主任張竹君提醒，若有病徵者，應向醫生求診。

社區檢測中心預約按此

2. 醫管局47間普通科門診診所

於醫院管理局47間指定普通科門診診所索取深喉唾液測試樣本收集包，並於11月24日或之前把樣本交回指定樣本收集點。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，若檢測呈陰性者，最快可於一至兩天內收到電話短訊通知，有別於過往檢測呈陽性才收到通知的做法。

47間指定普通科門診名單按此

3. 醫管局醫療設施

在11月24日或之前，於醫院管理局任何醫療設施（包括普通科門診或急症室），按照醫管局醫護人員的指示接受檢測

4. 私營化驗所

自行安排接受由衛生署認可私營化驗所提供的檢測

私營化驗所名單按此

受檢者必須於11月27日或之前以電話（6275 6901）、傳真（2530 5872）或電郵（ct@csb.gov.hk），向政府報告檢測結果或提交檢測報告。

張竹君補充，公營機構、衛生防護中心化驗所、醫管局每日共可做至少7000、8000個檢測，連同私營化驗所計算每日檢測量可達10萬個，相信能應付需求。

新冠肺炎 相關報道：

今增68宗確診11宗本地源頭不明 跳舞群組多46人染疫 初步陽性逾50宗

港府強制檢測曾到14間跳舞會所者 社區檢測中心額滿市民被拒門外一度鼓譟【附14間跳舞會所名單】