新冠肺炎｜醫管局擬重啟亞博社區治療設施　接收初步確診、輕微病徵病人 (21:08)

醫管局回覆稱，正積極部署重啟亞博社區治療設施，以接收初步確診、等候測試結果及輕微病徵病人。醫管局正安排所需的醫護人員，預計最快可在本周內完成準備及重新啟用社區治療設施。

亞博社區治療設施自8月1日啟用，於第三波疫情尾聲、9月18日轉為備用狀態，其後確診的患者均入住醫院隔離治療。因應第四波疫情急速發展，消息稱醫管局於昨日着手籌備重啟亞博設施，目前正招募醫生、護士等人手，以及聯絡亞博、消防處籌備重新進駐事宜。各醫院聯網總監將於明日（23日）召開會議落實細節。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，早前隨着第三波疫情消退，很多公立醫院已將二線病房恢復至原本用途，新冠病毒確診者均入住一線負壓病房。她說，日前與醫管局高層會面，當局稱今次會盡快啟用亞博，避免醫院病牀「爆爆地」才行動，又引述高層表示希望盡量安排合適的確診者入住亞博，以免醫院大量病房改變用途，影響醫院原本服務。

至於用作社區隔離設施的鯉魚門度假村，馬仲儀稱該處環境並「不完美」，醫護人員需要日曬雨淋，網絡接收亦較差。消息人士透露，現階段會先用亞博的牀位，暫不需要重開鯉魚門度假村。

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