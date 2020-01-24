新冠肺炎｜800酒吧會所簽署「抗疫約章」　業界冀有營業空間 (19:10)

香港持牌酒吧會所聯會、蘭桂坊協會及Hong Kong Nightlife Industry Association下逾800間酒吧及會所簽署「抗疫承諾約章」，實行11項防疫措施，包括保持1.5米社交距離、每日營業前全面消毒、加設空氣消毒裝置等。會有人員到參與約章的酒吧檢查，合格者獲標籤張貼。梁立仁稱，業界並非要求政府資助，而是想有營業空間維持生計，因此一直主動推出多項防疫措施。

蘭桂坊協會總監張素媚表示，現時約有350間同業參與「安心出行」應用程式，認為措施方便。不過協會上周到尖沙嘴、中環及太子宣傳程式時，發現酒吧數量減少約四分之一。

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