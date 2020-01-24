強制檢測｜油麻地檢測中心額滿　市民被拒門外一度鼓譟【附14間跳舞會所強制檢測名單】 (17:20)

今午2時許，油麻地梁顯利社區中心門外仍有數十名市民排隊，其中一條人龍是去過相關跳舞會所的市民，但中心職員表示，今日已派出近400個籌號予相關群組市民，已達極限，不會再派即日籌號。

彭小姐表示日前曾到旺角金鷄廣場的金麗會，稱該跳舞場人流密集，不少人跳舞時無戴口罩，擔心自己一旦受感染，會影響家人及朋友，故今日由新界出市區做檢測，強調政府要求相關群組做檢測合理，自己亦會盡公民責任，但認為政府給予檢測的時間不足，「你叫我嚟又話無籌，如果出事，我返去傳染畀屋企人點算？」

同樣到達檢測中心才得知全日額滿的蕭女士（化名）表示本月7日曾到金麗會，對未能即時做檢測表示失望，她表示不懂上網，有在場職員即時為她在行網上預約。另有前往中心領取檢測報告的市民表示，昨午（21日）到場做檢測幾乎不用輪候，認為政府應增加檢測中心數量，供有需要市民使用。

政府設立的4間社區檢測中心分別為鰂魚涌社區會堂、梁顯利油麻地社區中心、沙田瀝源社區會堂及元朗市東社區會堂，市民可前往自費檢測，收費上限為240港元。至於強制檢測者可獲豁免檢測費用。

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