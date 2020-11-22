區議員王百羽李軒朗被捕　警稱涉用虛假文件騙選舉開支　案中檢仿製槍械 (17:07)

相關報道︰區議員王百羽李軒朗被捕 警︰拘3男子涉串謀詐騙

警方指出，兩名候選人涉向選舉事務處提交選舉申報書，報稱接受由第3名被捕人所持有公司捐贈的450萬元，兩人向選舉事務處合共申索489萬元政府選舉資助。根據相關選舉法例，政府會向候選人發還全數申索款項，包括捐贈金額。警方稱，3名被捕人涉嫌串謀製作虛假文書，包括報價單、收據等，以虛報選舉開支，繼而詐取選舉資助。

警方於今晨的拘捕行動中，檢獲一批文件、電腦、手提電腦及電話等證物，並於其中一名被捕人住所檢獲仿製槍械及彈藥，包括8支長槍、 17支手槍、仿製彈藥、木製的弓等，他同時涉管有仿製火器及彈藥被捕。

葉永林稱，選舉資助上限為730萬元，惟警方非着重申報金額的多少，而是候選人是否提交虛假文書作欺詐之用。而涉案兩名候選人正在申報及申索階段，相關金額尚未發還。葉永林形容，涉案候選人的申報個案「好大、超出預算」，相信涉虛報。惟被問到如何釐定申報個案是否超報，他則稱，案件仍在調查及已進入司法階段，不便透露。他又說，拘捕行動仍在進行中，不排除更多人被捕。