新冠肺炎｜今增68宗確診11宗本地源頭不明　跳舞群組多46人染疫　初步陽性逾50宗 (16:51)

截至今日（22日）凌晨零時，本港新增68宗新型冠狀病毒確診個案，其中11宗為源頭不明個案；當中跳舞群組今增46宗個案，目前該群組累計有80宗病例。另外，初步陽性逾50宗。
部分跳舞群組個案：
．於一間跳舞中心任職清潔工（個案5627）；衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，此前另一間跳舞中心亦有一名清潔工確診，反映相關處所或有環境污染
．跳舞群組一名家人，於長沙灣科技專上書院教書，最後一天上班日期為11月20日，其所任教的班別需要暫停面授課，涉及20多人，校園要大清洗
部分源頭不明個案：
個案5579：45歲女子，居於觀塘，11月20日開始不適到急症室；11月16日曾到美孚君好宴會廳吃飯及參與跳舞活動，在場人數較多，但暫沒發現有其他相關個案
個案5620：17歲學生，於大埔靈糧堂劉梅軒中學上學，最後一天上學是11月20日；該校要停課
張竹君另提及一名源頭不明個案，患者是70歲女子，居於葵涌華員邨，11月19日開始不適；11月17日曾於灣仔禮頓山社區會堂表演唱粵曲，另有一人與她同場演出。
新冠肺炎 相關報道：
本地確診市民可獲5000元津貼 陳肇始：毋須資產審查 梁卓偉：全民派發憂歪曲津貼原意
相關字詞﹕新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 疫情第四波 編輯推介