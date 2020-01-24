新冠肺炎｜今增68宗確診11宗本地源頭不明　跳舞群組多46人染疫　初步陽性逾50宗 (16:51)

部分跳舞群組個案：

．於一間跳舞中心任職清潔工（個案5627）；衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，此前另一間跳舞中心亦有一名清潔工確診，反映相關處所或有環境污染

．跳舞群組一名家人，於長沙灣科技專上書院教書，最後一天上班日期為11月20日，其所任教的班別需要暫停面授課，涉及20多人，校園要大清洗

部分源頭不明個案：

個案5579：45歲女子，居於觀塘，11月20日開始不適到急症室；11月16日曾到美孚君好宴會廳吃飯及參與跳舞活動，在場人數較多，但暫沒發現有其他相關個案

個案5620：17歲學生，於大埔靈糧堂劉梅軒中學上學，最後一天上學是11月20日；該校要停課

張竹君另提及一名源頭不明個案，患者是70歲女子，居於葵涌華員邨，11月19日開始不適；11月17日曾於灣仔禮頓山社區會堂表演唱粵曲，另有一人與她同場演出。

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