梁子超稱5000元津貼減低收入者檢測顧慮　促政府盡快收緊社交距離措施 (15:34)

至於強制檢測，梁子超認為出現爆發的群組，如近日的跳舞群組應盡快介入，否則「傳開晒就嘥氣」。他建議政府清晰釐定強制檢測的群組。

港大深圳醫院院長盧寵茂認為，政府的防疫措施不到位，未能完全做到「內求清零，外防輸入」。他說，強制檢測「看上去似是強而有力的措施，但實則軟弱無力」，稱強制檢測「慢半拍」，跳舞群組已經好嚴重，應要即時檢測，但政府仍容許有兩日時間。提及以口水樣本做檢測，他批評做法「不及時、不標準、不安全」，由高風險者自攜樣本周街走，做法不理想。

盧寵茂提出，抵港者的隔離措施應更徹底，一如內地要做到專人專車、定點隔離，不能與隔離者接觸，以堵塞漏洞，否則措施形同虛設。

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