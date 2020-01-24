新冠肺炎｜本地確診市民可獲5000元津貼　陳肇始：毋須資產審查　梁卓偉：全民派發憂歪曲津貼原意 (13:35)

政府將為確診新型冠狀病毒的市民提供一筆過5000元津貼，食物及衛生局長陳肇始今日（22日）表示，政府發放津貼有助鼓勵市民接受檢測，初步想法是讓檢測後確診而又有需要的人可獲得津貼，不致「手停口停」，認為毋須資產審查。陳肇始強調，強制檢測並不是想懲罰人，而是希望有關的人接受檢測，幫忙遏止疫情。勞工及福利局敲定5000元津貼細節後將公布，對於何時會向高風險的人，如的士司機發出強制檢疫令，她稱運輸及房屋局正與不同的士團體商討。
政府抗疫專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉今日在無綫電視節目《講清講楚》表示，認同要協助「手停口停」的市民例如的士司機，但不認同全民派發，強調要做得精準，而非向有安穩工作及穩定月薪的人發津貼，如全民派發，會歪曲津貼原意。至於如何界定準則，他相信政府有智慧去做。
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