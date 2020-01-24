新冠肺炎｜本地確診市民可獲5000元津貼　陳肇始：毋須資產審查　梁卓偉：全民派發憂歪曲津貼原意 (13:35)

政府將為確診新型冠狀病毒的市民提供一筆過5000元津貼，食物及衛生局長陳肇始今日（22日）表示，政府發放津貼有助鼓勵市民接受檢測，初步想法是讓檢測後確診而又有需要的人可獲得津貼，不致「手停口停」，認為毋須資產審查。陳肇始強調，強制檢測並不是想懲罰人，而是希望有關的人接受檢測，幫忙遏止疫情。勞工及福利局敲定5000元津貼細節後將公布，對於何時會向高風險的人，如的士司機發出強制檢疫令，她稱運輸及房屋局正與不同的士團體商討。