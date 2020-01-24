新冠肺炎｜梁卓偉倡檢測中心擴展至全港18區　做到「願檢盡檢」便利市民 (13:07)

梁卓偉表示，過往酒店檢疫者可接待訪客，或因此再將病毒帶到社區，政府已就此檢疫漏洞作出補救措施。他表示，據第二及第三波經驗，大規模社交距離措施才能遏制疫情，但目前可做多些精準措施，例如大幅提升檢測量，稱現時雖已衝破實驗室瓶頸位，不過仍未做到「利民便民，願檢盡檢」，他建議將檢測中心擴展至全港18區，並增加派發及收集樣本瓶的地點，「可否方便到好似便利店，梗有一間喺周圍？」他說如未能及時做到上述精準措施，則可能要如第二及三波疫情般在家工作及關閉場所，迫不得已再收緊措施。

被問到強制全民檢測可行性，梁卓偉稱上次170多萬人自願檢測，當時第三波已差不多完結，今次第四波來勢洶洶，市民檢測意欲可能較高，但大規模檢測需大量人力物力，或要有時間才能做得好，他強調不論是否做全民檢測，目前先要做到「利民便民，願檢盡檢」。

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