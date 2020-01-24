強制檢測｜政府刊憲　本月曾赴14跳舞場所者須強制檢測【附4檢測途徑】 (09:55)

新型冠狀病毒疫情下「跳舞群組」或現超級傳播，群組累計32人確診，最少涉全港14間跳舞場所。政府今日（22日）首次引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月1日至11月21日曾到過14間指明跳舞場所（見圖）的人，須於11月24日或之前接受新冠病毒核酸檢測，並須於11月27日或之前以電話（6275 6901）、傳真（2530 5872）或電郵（ct@csb.gov.hk），向政府報告檢測結果或提交檢測報告。
食物及衛生局發言人表示，本港疫情急速惡化，近日與跳舞活動及場所相關的群組確診個案數目不斷大幅颷升，涉及確診個案分佈全港各區，部分人沒病徵，顯示社區已存在眾多隱形傳播鏈；政府必須果斷行動，盡快截斷病毒傳播鏈。
受檢測者可選擇以下檢測途徑：
（1）在11月24日或之前，到4間社區檢測中心接受檢測（檢測中心名單），相關檢測費用可獲豁免；
（2）於醫院管理局47間指定普通科門診診所索取深喉唾液測試樣本收集包（47間普通科門診診所名單），於11月24日或之前把樣本交回指定樣本收集點；
（3）在11月24日或之前，於醫院管理局任何醫療設施（包括普通科門診或急症室），按照醫管局醫護人員的指示接受檢測；或
（4）自行安排接受由衛生署認可私營化驗所提供的檢測（政府認可本地醫療檢測機構名單）。
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