強制檢測｜政府刊憲　本月曾赴14跳舞場所者須強制檢測【附4檢測途徑】 (09:55)

食物及衛生局發言人表示，本港疫情急速惡化，近日與跳舞活動及場所相關的群組確診個案數目不斷大幅颷升，涉及確診個案分佈全港各區，部分人沒病徵，顯示社區已存在眾多隱形傳播鏈；政府必須果斷行動，盡快截斷病毒傳播鏈。

受檢測者可選擇以下檢測途徑：

（1）在11月24日或之前，到4間社區檢測中心接受檢測（檢測中心名單），相關檢測費用可獲豁免；

（2）於醫院管理局47間指定普通科門診診所索取深喉唾液測試樣本收集包（47間普通科門診診所名單），於11月24日或之前把樣本交回指定樣本收集點；

（3）在11月24日或之前，於醫院管理局任何醫療設施（包括普通科門診或急症室），按照醫管局醫護人員的指示接受檢測；或

（4）自行安排接受由衛生署認可私營化驗所提供的檢測（政府認可本地醫療檢測機構名單）。

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