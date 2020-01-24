兩周末打擊非法賽車　46人被捕403名司機遭票控 (10:55)

警方於行動期間設置大型偵速路障，2男1女涉嫌「擅自取去交通工具」、「駕駛未獲發牌照車輛」及「駕駛時未有第三者保險」被捕；28名年齡介乎25至64歲本地男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕，一名44歲本地男司機則涉嫌「拒絕提供呼氣及血液樣本」被捕。另外，5名年齡介乎31至45歲男司機被截查時，被發現欠交罰款遭通緝被捕。

警方於各區設置路障時，曾有兩輛私家車及一輛電單車未依照警員指示停下，經人員追截後，3名年齡介乎22至41歲本地男司機及一名25歲女乘客分別涉嫌「擅自取去交通工具」、「行使虛假文書」、「危險駕駛」、「藥後駕駛」、「無有效駕駛執照駕駛」及「駕駛時未有第三者保險」等被捕，案件交由屯門警區刑事調查隊跟進。

此外，警方於各區截停行車證過期的5輛私家車及電單車，5名年齡介乎23至54歲男司機涉嫌「駕駛未獲發牌照車輛」及「駕駛時未有第三者保險」被捕。警方同時於各區設置偵速雷達，共352輛車輛涉嫌超速，警方稍後向有關司機發出檢控傳票。

行動中，共13輛懷疑非法改裝的私家車涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》被扣查，警方亦向33輛私家車或電單車的司機發出缺點車輛報告，稍後會向涉案司機發出傳票。