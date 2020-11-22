限聚令｜警巡中環尖沙嘴酒吧食肆　68人違限聚令遭票控 (09:53)

西九龍總區反三合會行動組、機動部隊、油尖警區及旺角警區反三合會行動組人員昨晚11時半起，巡查區內多間包括酒吧在內的餐飲業務處所，提醒處所經營者、從業員及市民遵從防疫規例。其間，警方發現諾士佛臺一樓上酒吧內有多人聚集消遣，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），包括桌子之間少於1.5米距離及多於二人同坐一桌。警方表示，將向有關酒吧負責人作出檢控。在場36男32女顧客則涉違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集） 條例》（第599G章）遭警方票控。

另外，港島總區機動部隊、中區警區聯同食物環境衛生署人員巡查區內26間包括酒吧在內的餐飲業務處所，其間發現伊利近街一間食肆桌子之間少於1.5米距離，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），警方表示，將會交予相關部門跟進。

新冠肺炎 相關報道：

政府向本地確診市民提供5000元津貼

派對房再停業 酒吧食肆禁跳舞表演 派對業界指受牽連冤枉 專家促停課居家工作

飈43確診 星港旅遊氣泡暫緩兩周 13宗源頭不明遍全港 7日平均數逼近「熔斷」水平