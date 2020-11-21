食衛局：機場測試不同採樣方式　25個案檢測結果有差異 (23:30)

其中6宗個案於機場的衛生署臨時採樣中心深喉唾液樣本驗出陰性，由參與測試的機構檢測另行採集的漱口樣本，則分別驗出陽性、陰性或未能確定結果；當中4個深喉唾液樣本在衛生署覆檢時亦呈陽性。

測試中亦有其他個案，經參與機構檢測漱口樣本結果為陰性，經衛生署檢測深喉唾液樣本則驗出陽性。食衛局稱，詳細結果須待分析測試數據再作評估，現階段政府對測試未有結論。

食衛局強調，所有相關旅客經覆檢被界定為確診個案者，均已送院隔離，並稱用於新冠病毒測試的各種檢測技術及採樣方法，均有其優勢及局限，採用不同檢測技術或採樣方式得出不同結果亦非罕見。