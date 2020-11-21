食衛局：機場測試不同採樣方式　25個案檢測結果有差異 (23:30)

食物及衛生局今日（21日）表示，政府從10月28日起在香港國際機場測試以「漱口樣本」為採樣方式的新型冠狀病毒核酸檢測技術，並同時測試以深喉唾液樣本進行核酸檢測，以作比對。就機場的病毒測試出現不同結果，食物及衛生局今日確認共有25宗相關個案。該批個案由不同機構以不同檢測技術，對以不同採樣方式採集的樣本，分別得出不同程度的結果差異。
其中6宗個案於機場的衛生署臨時採樣中心深喉唾液樣本驗出陰性，由參與測試的機構檢測另行採集的漱口樣本，則分別驗出陽性、陰性或未能確定結果；當中4個深喉唾液樣本在衛生署覆檢時亦呈陽性。
測試中亦有其他個案，經參與機構檢測漱口樣本結果為陰性，經衛生署檢測深喉唾液樣本則驗出陽性。食衛局稱，詳細結果須待分析測試數據再作評估，現階段政府對測試未有結論。
食衛局強調，所有相關旅客經覆檢被界定為確診個案者，均已送院隔離，並稱用於新冠病毒測試的各種檢測技術及採樣方法，均有其優勢及局限，採用不同檢測技術或採樣方式得出不同結果亦非罕見。
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