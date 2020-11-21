新冠肺炎｜政府收緊豁免檢疫安排　機組人員禁用公共交通來往機場 (23:50)

本港新型冠狀病毒疫情再度反彈，政府今晚（21日）公布由明日（22日）起進一步收緊獲豁免檢疫者的檢測及隔離安排。其中過去14天曾到訪極高風險地區的機組人員，所有非本地機組人員（包括貨機機組人員），在港需於檢測完成後於航空公司安排的酒店自我隔離至得出檢測結果，方可登上下一航班執勤；至於本地機組人員，於出勤極高風險地區作短暫停留期間，必須於當地以點對點交通前往航空公司安排的指定酒店，並於酒店自我隔離直至下一航班。航空公司須為機組人員在港安排點對點交通，禁止使用公共交通工具來往機場及下榻地方。
至於外國領館及機構人員等其他豁免檢疫者，同樣須由所屬機構在港提供點對點交通，不得乘坐公共交通工具。而來自極高風險地區的豁免檢疫者，除總領事或同等或較高職級的駐港代表及政府人員外，其餘機構人員必須於所屬機構安排的地點自我隔離14日。所有豁免檢疫者均要在抵港後第12日再交深喉唾液樣本。
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