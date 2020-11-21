新冠肺炎｜今增43確診13宗源頭不明　張竹君稱疫情已第四波 (17:30)

張竹君被問及疫情是否已踏入第四波，她說「都係一個波，你咁數就第四波」。她又稱現難以找到第四波源頭，因社區一直有無病徵的病人。

13宗源頭不明個案：

個案5521：39歲男地盤裝修工人，居於黃大仙東頭邨，11月18日發病

個案5523：66歲退休男子，居於大角嘴大全樓，11月16日發病

個案5526：71歲主婦，居於馬鞍山耀安邨耀平樓，平日會逛街市，11月5日發病

個案5529：62歲女子，居於火炭駿景園，11月16日發病。她的一名家人亦對新冠病毒檢測呈初步陽性

個案5533：45歲男子，居於旺角利民大廈，11月15日發病。同一大廈昨（20日）亦有一名64歲家庭主婦（個案5512）確診，同樣感染源頭不明

個案5535：64歲主婦，居於啟德嘉匯，11月16日發病

個案5536；47歲男子，居於旺角花園街，無病徵。其中名朋友亦染疫

個案5539：63歲退休男子，居於深水埗，11月19日發病。他的一名家人初步確診

個案5542：62歲主婦，居於荃灣環宇海灣，11月17日發病

個案5543：77歲女子，居於半山麥當勞道

個案5549：52歲男子，居於太子柏樹街，無病徵

個案5552：41歲男子，居於將軍澳日出康城，11月19日發病

個案5553：57歲女子，居於天后金龍臺，無病徵

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