旅遊氣泡｜本港新冠病毒疫情急速惡化　邱騰華：港與新加坡旅遊氣泡順延兩周 (17:06)

邱騰華表示，本港近日新冠病毒確診個案急增，預期短期內香港疫情仍然嚴峻，旅遊氣泡若按計劃明日首航，可能短期內又要調整，延後啟航是合適和負責任的做法，以減低對旅客的影響。他表示，港府及新加坡政府會繼續密切留意疫情發展，互相通報，下月初會再就啟航日期作公布。

邱騰華亦表示，如果新加坡或香港的源頭不明本地個案的7日平均數超過5宗，旅遊氣泡計劃會調整，如今本港疫情已接近此數，故在啟航前檢視情況，以確保不會令旅客不便。

政府發言人則表示，如新加坡或香港的不關連本地個案7日平均數字超過每日5宗，「航空旅遊氣泡」安排將會於兩日（包括公布超標當日）後開始暫停，為期兩周；若上述數字在暫停兩周的最後一日回落至不超過5宗，「航空旅遊氣泡」安排可於翌日恢復。

旅遊氣泡 相關報道：

星港旅遊氣泡明如期啟航 旅客抵新加坡須再驗病毒收費逾千元

港女原訂赴星會情郎 憂疫情惡化戳破「氣泡」

星港旅遊氣泡11．22啟航 設熔斷機制 檢測3次費用逾2000 醫生關注酒店醫保4風險