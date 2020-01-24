新冠肺炎｜今增43宗確診包括36宗本地感染　逾60初步陽性　跳舞群組疑超級傳播相關者強制檢測 (16:47)

本地感染個案當中，21宗與Starlight Dance Club跳舞群組有關。張竹君表示，群組大部分患者均到過Starlight Dance Club，其中8人為導師；部分導師及學員或曾到其他跳舞場所。綜合現有個案，加上目前錄得的初步確診個案，跳舞群組的患者一共曾到過約14間跳舞場所。衛生防護中心呼籲11月1日後曾到過該14間場所的市民盡快接受新冠病毒檢測；食物及衛生局長稍後會發出強制檢測公告，要求有關人等在11月24日前做檢測。

14間跳舞場所包括：

．灣仔Starlight Dance Club

．上環Heavenly Dance

．銅鑼灣Dance Culture

．灣仔Tracy

．將軍澳Green Apple International Dance School

．灣仔Dance Concept

．新蒲崗新光宴會廳

．深水埗百福工業大廈美德會

．尖沙嘴百樂會懷舊歌舞

．銅鑼灣Dance Star Academy

．銅鑼灣DanzStage Dance Studio

．旺角金雞廣場金儷會

．灣仔More - Dance Fame

．北角Shining Star Dance Studio

張竹君表示，11月12至13日去過Starlight、Heavenly Dance的人，被界定為確診者的緊密接觸者。她指出，涉事者跳舞期間有飲水、共用更衣室等，部分人有戴口罩，部分沒有戴。她又說，跳舞導師及學員並非去過全部14間舞室或舞廳，多數是每人去過3至4間。

張竹君：現時追蹤已「遲咗」

張竹君承認跳舞群組出現病毒傳播鏈，但現時難找出最早的源頭，因社區一直有無病徵感染者。無論有無病徵，感染者在某一個適合的環境、「接觸多咗」等，因此加強傳播，令確診個案大幅增加。她認為現在才追蹤到過舞室的人已經「遲咗」，去過這些地方的人，也去過其他不同地方，難以斷定哪一刻出現傳播，故她希望去過相關地方的市民盡早檢測。對於當局未有掌握到過相關場所的人的名單，強制檢測是否形同虛設，張竹君沒有正面回應，只是稱政府將會公布相關詳情。

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