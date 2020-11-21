深井婦疑因離婚偕子女燒炭亡　丈夫回家揭發 (21:34)

荃灣警區總督察（刑事）吳德南晚上簡報案情時表示，接獲一名54歲潘姓男子報案，他兩個月前和患有多年抑鬱症的太太因感情糾紛，搬離上址，上周三（11日）他曾聯絡太太商討離婚事宜，其間他曾提出搬回上址居住，但不獲太太接納，他其後與太太、子女失去聯絡。潘男今日返回浪翠園單位，發現大門反鎖，擔心有事發生，遂報警求助。消防接報破門入屋，發現主人房的門亦反鎖，破門後發現內有三具屍體。

據了解，潘男就讀中四的16歲次子倒斃牀上，屍體蓋着被。潘男的51歲陸姓太太及21歲就讀大學的長女則倒斃地上，旁邊有一盆燒過的炭。吳德南稱，3人屍體發脹腐爛，相信已死去5至6日。他亦稱，調查發現，女戶主上周六（14日）傍晚6時許和長女到超市買食物回家，之後未有再外出。3人的手機自上周六後未有再回應別人，鄰居亦表示當晚之後未見事發單位有亮燈，懷疑事發於上周六。

單位內留有遺書，內容透露女事主心情不愉快，「想告一段落」。警方在大廳檢獲數支酒，包括伏特加、啤酒、咖啡酒及荔枝酒，廁所內亦發現嘔吐物，警方相信有人喝了大量酒精後，利用廚房內的石油氣爐點着炭，再搬到主人房燒炭。吳德南又稱，主人房的門窗緊密，窗簾下垂，單位大門及主人房的門腳均塞有毛巾。任職資訊科技的潘男事後報稱不適，在親友陪同下由救護車送院。

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