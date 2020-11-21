旅遊氣泡｜星港旅遊氣泡明如期啟航　旅客抵新加坡須再驗病毒收費逾千元 (12:30)

本港新型冠狀病毒確診個案急增，新加坡宣布，與香港的「旅遊氣泡」明日（22日）如期推出，惟星洲當局新增條件，規定旅客從香港抵達樟宜機場後，須接受新冠病毒檢測，費用為196新加坡元（約1131港元），為讓旅客適應，首周（22日至28日）抵達新加坡的旅客毋須支付檢測費。檢測需時6至8小時，等待結果期間，旅客須乘私人交通工具前往已通報的住所自行隔離。
新加坡民航局（CAAS）稱，正與香港密切聯繫並觀察情況，目前計劃如期進行。旅遊氣泡計劃原本准許由香港前往新加坡的旅客，出發前72小時內在香港接受新冠病毒檢測並獲陰性結果後，抵達新加坡時毋須再檢測。
新加坡：若港未來3日有逾22宗源頭不明個案 旅遊氣泡暫停
旅遊氣泡計劃設熔斷機制，7天平均每日源頭不明個案超過5宗，旅遊氣泡就會暫停。目前本港的7天平均每日源頭不明個案為2.14宗，新加坡民航局指出，若未來3天內本港有超過22宗源頭不明個案，旅遊氣泡就會在兩天通知期後暫停。
（新加坡民航局）
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