新冠肺炎｜救護消防處理逾5600懷疑或確診個案　消防處長：不斷檢討工作程序裝備 (10:45)

新冠病毒疫情反彈，消防處長梁偉雄今早（21日）在商台節目《政經星期六》表示，第一線救護人員及有先遣急救員資格的消防員，均有可能接觸懷疑個案或確診者，因此消防處對處理個案非常緊張。根據紀錄，他們接觸處理過逾5600個懷疑個案或確診者，一名救護員因而確診，現已出院；亦有消防處人員在不知情下接觸懷疑個案或確診者，被衛生防護中心界定為緊密接觸者，39人曾因處理確診個案要檢疫14日，逾200人要檢測，均呈陰性。
梁偉雄稱，消防處會因應疫情與專家制定指引，並按指引為相關人員提供裝備。他強調，現時裝備「非常健康」，即有足夠存量，以及能確保之後的供應有保障。
第四波疫情蓄勢待發，梁偉雄表示，消防處會不斷檢討裝備及工作程序有無有否可改善的地方，梁偉雄稱在硬件方面加強準備，例如最近於東涌及竹篙灣救護站加設清洗消毒設施，確保處理個案的人員回到站內可清潔，避免出現交叉感染或造成污染，以提高防疫效能。
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