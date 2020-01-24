新冠肺炎｜救護消防處理逾5600懷疑或確診個案　消防處長：不斷檢討工作程序裝備 (10:45)

梁偉雄稱，消防處會因應疫情與專家制定指引，並按指引為相關人員提供裝備。他強調，現時裝備「非常健康」，即有足夠存量，以及能確保之後的供應有保障。

第四波疫情蓄勢待發，梁偉雄表示，消防處會不斷檢討裝備及工作程序有無有否可改善的地方，梁偉雄稱在硬件方面加強準備，例如最近於東涌及竹篙灣救護站加設清洗消毒設施，確保處理個案的人員回到站內可清潔，避免出現交叉感染或造成污染，以提高防疫效能。

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